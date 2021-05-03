Авария с выездом внедорожника на тротуар произошла во Фрунзенском районе Петербурга 3 мая. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.
Около 10:10 на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы Land Rover задел Renault Kaptur, выехал на тротуар и перевернулся. Авария попала на видео. Камера запечатлела, как внедорожник спешит по Курской и цепляет автомобиль, движущийся по Лиговскому.
По данным «Фонтанки», водитель «Лэнд Ровера» выбрался из автомобиля самостоятельно, его осматривают медики. На месте ДТП работают сотрудники МЧС. Как сообщили в ГУ МВД России, по предварительной информации в ДТП пострадал один человек. По факту аварии проводится проверка.
По словам очевидцев, подобные ДТП на этом перекрёстке происходят регулярно и транспорт с проезжей части вылетает на тротуар.