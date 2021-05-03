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На Лиговском проспекте Land Rover выскочил на тротуар и перевернулся. ДТП попало на видео

Видео аварии на Лиговском, где Land Rover выехал на тротуар

Авария с выездом внедорожника на тротуар произошла во Фрунзенском районе Петербурга 3 мая. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
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Около 10:10 на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы Land Rover задел Renault Kaptur, выехал на тротуар и перевернулся. Авария попала на видео. Камера запечатлела, как внедорожник спешит по Курской и цепляет автомобиль, движущийся по Лиговскому.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

По данным «Фонтанки», водитель «Лэнд Ровера» выбрался из автомобиля самостоятельно, его осматривают медики. На месте ДТП работают сотрудники МЧС. Как сообщили в ГУ МВД России, по предварительной информации в ДТП пострадал один человек. По факту аварии проводится проверка.

По словам очевидцев, подобные ДТП на этом перекрёстке происходят регулярно и транспорт с проезжей части вылетает на тротуар.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь

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Комментарии (20)

Runtime
Заголовок должен быть: "Каршеринг выехал на красный и перевернул...."
снегурочка
Откуда в СПб столько дебилов-водителей?
мухомор
Фрилендер уж точно не ехал больше 60.
А Каптюр наверняка каршэринговый и плевал сто раз на красный. Это же лишние 18 рублей!!
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