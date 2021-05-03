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В Московском районе выгорела трехкомнатная квартира. Пламя из окон первого этажа било до третьего

В Московском районе Петербурга произошел серьезный пожар

На улице Костюшко в Московском районе Петербурга полностью выгорела трехкомнатная квартира. Об этом утром 3 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 5:17 утра, уточнили в ведомстве. Пожар удалось ликвидировать за два часа. На месте работали четыре единицы техники и 15 пожарных. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Очевидцы опубликовали запись с места происшествия, на которой видно, как пламя, вырывающееся из окон первого этажа, добирается почти до третьего.

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