На улице Костюшко в Московском районе Петербурга полностью выгорела трехкомнатная квартира. Об этом утром 3 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.



Сообщение о возгорании поступило в 5:17 утра, уточнили в ведомстве. Пожар удалось ликвидировать за два часа. На месте работали четыре единицы техники и 15 пожарных. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Очевидцы опубликовали запись с места происшествия, на которой видно, как пламя, вырывающееся из окон первого этажа, добирается почти до третьего.