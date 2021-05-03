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Под Петербургом полиция стрельбой по колёсам остановила лихой «Инфинити». У водителя прав не нашлось

Полицейские стреляли по колёсам наглого «Инфинити» в Ленобласти

Полицейские преследовали разогнавшийся внедорожник в Ленобласти. Водителя без прав остановила только стрельба по колёсам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 мая, накануне около пяти утра в Киришах сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушавший правила дорожного движения «Инфинити FX35». Однако водитель требования полицейских проигнорировал и нажал на педаль газа.

Экипаж ДПС пустился в погоню. На выезде из города полицейские открыли стрельбу. Предупреждающие выстрелы в воздух скорости у внедорожника не сбавили, тогда мишенью стали колёса автомобиля. Удалось остановить «Инфинити» в промзоне на шоссе Энтузиастов.

«В результате применения оружия пострадавших нет. Водителем оказался 31-летний гражданин, который ранее был лишен права управления транспортным средством. Он был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него были составлены несколько административных протоколов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Сажать таких надо хотя бы на пол-года
syshsun
Когда начнут изымать ТС у подобных уродов.
263836471
Нашёл приключений себе на ...пу...
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