Под Петербургом полиция стрельбой по колёсам остановила лихой «Инфинити». У водителя прав не нашлось

Полицейские преследовали разогнавшийся внедорожник в Ленобласти. Водителя без прав остановила только стрельба по колёсам.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 мая, накануне около пяти утра в Киришах сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушавший правила дорожного движения «Инфинити FX35». Однако водитель требования полицейских проигнорировал и нажал на педаль газа.
Экипаж ДПС пустился в погоню. На выезде из города полицейские открыли стрельбу. Предупреждающие выстрелы в воздух скорости у внедорожника не сбавили, тогда мишенью стали колёса автомобиля. Удалось остановить «Инфинити» в промзоне на шоссе Энтузиастов.
«В результате применения оружия пострадавших нет. Водителем оказался 31-летний гражданин, который ранее был лишен права управления транспортным средством. Он был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него были составлены несколько административных протоколов», — уточнили в пресс-службе ведомства.