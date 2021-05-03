Под Петербургом полиция стрельбой по колёсам остановила лихой «Инфинити». У водителя прав не нашлось

Полицейские преследовали разогнавшийся внедорожник в Ленобласти. Водителя без прав остановила только стрельба по колёсам.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 мая, накануне около пяти утра в Киришах сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушавший правила дорожного движения «Инфинити FX35». Однако водитель требования полицейских проигнорировал и нажал на педаль газа.



Экипаж ДПС пустился в погоню. На выезде из города полицейские открыли стрельбу. Предупреждающие выстрелы в воздух скорости у внедорожника не сбавили, тогда мишенью стали колёса автомобиля. Удалось остановить «Инфинити» в промзоне на шоссе Энтузиастов.

