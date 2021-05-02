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За неделю количество зарегистрированных случаев коронавируса в Петербурге выросло на 35 процентов. Показатели ухудшаются

За сутки в Петербурге за медпомощью обратились почти 400 больных ковидом горожан. Это на 35% больше, чем неделей раньше.

По данным координационного совета Смольного за 2 мая, на тридцать процентов упало число тех, кому удалось победить болезнь и вылечиться. Подросло, хоть и на доли процента, количество наблюдаемых пациентов. Процент госпитализаций снизился, но незначительно — на 1,2.

«Индикаторы эпидемического процесса демонстрируют признаки приостановки тренда на снижение распространения инфекции. Соблюдение базовых противоэпидемических мер, разобщение учебных и трудовых коллективов во время праздничных дней окажут противоэпидемический эффект», — уверены в городском правительстве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

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Ни фига себе давление на "Фонтанку".
Ноль по информации.
Дмитрий И.
Что-то опять хотят придумать с ограничениями, не иначе.
Урус-Баши
Вполне ожидаемо. Не хочет или не умеет Смольный держать народ в стахе за нарушение карантина. Штраф в 4000 р - только пустая угроза. Нет антаковидных групп пресечения нарушений. Нос наружу или вовсе маска а подбородке - так носят те, кто ещё носит. Торчащие носы стричь! Или обязать носить прищепку на носу.
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