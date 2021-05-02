За неделю количество зарегистрированных случаев коронавируса в Петербурге выросло на 35 процентов. Показатели ухудшаются

За сутки в Петербурге за медпомощью обратились почти 400 больных ковидом горожан. Это на 35% больше, чем неделей раньше.

По данным координационного совета Смольного за 2 мая, на тридцать процентов упало число тех, кому удалось победить болезнь и вылечиться. Подросло, хоть и на доли процента, количество наблюдаемых пациентов. Процент госпитализаций снизился, но незначительно — на 1,2.

«Индикаторы эпидемического процесса демонстрируют признаки приостановки тренда на снижение распространения инфекции. Соблюдение базовых противоэпидемических мер, разобщение учебных и трудовых коллективов во время праздничных дней окажут противоэпидемический эффект», — уверены в городском правительстве.

