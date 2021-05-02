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Пытка громкостью. В Петербурге под окнами многоэтажки запустили картинг

Петербуржцы возмущены визгом покрышек с картинга под окнами жилого дома

Жители многоэтажки собственными ушами оценили приближение тёплого времени года в Красносельском районе Петербурга. На парковке под их окнами открылся картинг. Развлекать любителей езды с ветерком планируют все лето.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Николай 2 мая, картинг у ТЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе работает третий день. Трассу организовали на парковке. Заезды проводятся с 10:00 до 23:00.

Читатель «Фонтанки» Николай

«Данная трасса оборудована в 40 метрах от окон нашего жилого дома. Заезды проводятся по 5–6 машин, с большой интенсивностью. Шум от двигателей и визг покрышек просто невыносимый. В нашем доме проживают пожилые люди и малолетние дети. Открыть окно или уложить ребенка не представляется возможным», — отметил горожанин.

Петербуржец направил жалобы в администрацию Красносельского района, в ГИБДД, а также обратился к руководству концерна SRV (один из владельцев «Жемчужной плазы»).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260569221
Как там сказал Дмитрий: «идите в бизнес»
Vadim A
Это античеловечно.
муматор
"визгом покрышек с картинга" - писал тот, для кого "на районе".
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