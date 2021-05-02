Жители многоэтажки собственными ушами оценили приближение тёплого времени года в Красносельском районе Петербурга. На парковке под их окнами открылся картинг. Развлекать любителей езды с ветерком планируют все лето.
Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Николай 2 мая, картинг у ТЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе работает третий день. Трассу организовали на парковке. Заезды проводятся с 10:00 до 23:00.
Читатель «Фонтанки» Николай
«Данная трасса оборудована в 40 метрах от окон нашего жилого дома. Заезды проводятся по 5–6 машин, с большой интенсивностью. Шум от двигателей и визг покрышек просто невыносимый. В нашем доме проживают пожилые люди и малолетние дети. Открыть окно или уложить ребенка не представляется возможным», — отметил горожанин.
Петербуржец направил жалобы в администрацию Красносельского района, в ГИБДД, а также обратился к руководству концерна SRV (один из владельцев «Жемчужной плазы»).