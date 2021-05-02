Жители многоэтажки собственными ушами оценили приближение тёплого времени года в Красносельском районе Петербурга. На парковке под их окнами открылся картинг. Развлекать любителей езды с ветерком планируют все лето.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Николай 2 мая, картинг у ТЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе работает третий день. Трассу организовали на парковке. Заезды проводятся с 10:00 до 23:00.