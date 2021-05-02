Дзюба — капитан, а Ловрен вне заявки. «Зенит» назвал состав на потенциально чемпионскую игру против «Локомотива»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Встреча пройдёт на «Газпром Арене» 2 мая, начало в 19:00.
Петербургская команда появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Даниил Шамкин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси.
В случае победы футбольный клуб «Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ третий год подряд.