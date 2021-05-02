Страны G7 подумают, как противостоять российской пропаганде

Великобритания предложила странам из «группы семи» создать единый механизм, который сможет противостоять российской пропаганде и дезинформации. В G7 обещали подумать.
Предложение 2 мая опубликовало Reuters, инициатива исходила от министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. «Когда мы видим распространение лжи, пропаганды или фейковых новостей, мы должны не по отдельности, а совместно опровергать это, сообщая правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — поделился глава министерства. По его словам, меры должны касаться не только «передачи правды» жителям стран «семерки», но и распространяться на саму Россию и Китай. Рааб также сказал, что обеспокоен «попытками Москвы сеять недоверие» к правительствам западных стран.
G7 состоит из США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии.