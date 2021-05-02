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Страны G7 подумают, как противостоять российской пропаганде

Великобритания предложила странам из «группы семи» создать единый механизм, который сможет противостоять российской пропаганде и дезинформации. В G7 обещали подумать.

Предложение 2 мая опубликовало Reuters, инициатива исходила от министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. «Когда мы видим распространение лжи, пропаганды или фейковых новостей, мы должны не по отдельности, а совместно опровергать это, сообщая правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — поделился глава министерства. По его словам, меры должны касаться не только «передачи правды» жителям стран «семерки», но и распространяться на саму Россию и Китай. Рааб также сказал, что обеспокоен «попытками Москвы сеять недоверие» к правительствам западных стран.

G7 состоит из США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии.

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Комментарии (11)

Woodruff Shnibbll
Сами надавали бабла за газ-нефть сами надавали им паспорта и предоставили банки и разрешения на покупку недвижки и яхт. А теперь, опомнились! Как же так,ведь мы думали что если дать денег людоедам то они перестанут есть человечину!
change_it
Это надо было делать уже давно. Ну хорошо, что хоть сейчас озадачились.
DAE
Захарова хорошо им ответила цитатой раннехристианского подвижника Антония Великого:
«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы»
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