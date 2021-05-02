Разогнавшийся автомобиль перевернулся в Кировском районе Петербурга. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы 2 мая.
У 121-го дома на Краснопутиловской улице спешивший Mitsubishi задел несколько автомобилей и перевернулся. «Четыре машины в хлам, у 2 из них подушки сработали», — рассказали очевидцы.
«Фонтанка.ру»
ДТП попало на видео. Камера запечатлела Mitsubishi, цепляющий Hyundai. У последнего в результате столкновения отлетел передний бампер.
На место аварии прибыли медики. По словам горожан, ДТП обошлось без жертв.