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«Четыре машины в хлам». На юге Петербурга скоростной Mitsubishi устроил переполох и перевернулся

Авария с перевернувшимся Mitsubishi в Петербурге попала на видео

Разогнавшийся автомобиль перевернулся в Кировском районе Петербурга. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы 2 мая.

У 121-го дома на Краснопутиловской улице спешивший Mitsubishi задел несколько автомобилей и перевернулся. «Четыре машины в хлам, у 2 из них подушки сработали», — рассказали очевидцы.

«Фонтанка.ру»

ДТП попало на видео. Камера запечатлела Mitsubishi, цепляющий Hyundai. У последнего в результате столкновения отлетел передний бампер.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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На место аварии прибыли медики. По словам горожан, ДТП обошлось без жертв.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Franklin_Delano_Roosevelt
а в каком месте водила права купил? просто реально сдававшие так не ездят... они вообще дальше 1-й полосы не высовываются и по пустым дорогам ездить предпочитают....
Yerffej Ennyl
И район не Кировский, и не виноват не тот.
Ref
Виновник дтп белый Поло седан, а не Hyundai и тем более не Митсу.
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