«Интерес со стороны иностранцев высокий». Смольный рассказал, как будет развивать вакцинный туризм в Петербурге

«Мы выходили [с таким предложением]. Есть городское агентство медицинского туризма, которое много запросов получает, в том числе по вопросам вакцинирования. Мы говорили с Минздравом, говорили с коллегами в федеральном центре. Они говорят, что главная задача — вакцинация наших граждан. Она очень активно идёт», — отметил Корнеев.

Правительство Петербурга обсуждает с федеральным оперштабом организацию вакцинного туризма, в том числе для иностранцев. Об этом 2 мая сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передает корреспондент «Фонтанки».

По словам чиновника, первым этапом будут вакцинные туры для проживающих за рубежом россиян. «Мы вместе с Россотрудничеством организовали информационную кампанию по вакцинации соотечественников, проживающих за рубежом. Мы их приглашаем в Петербург», — сказал Корнеев.

Следующим шагом может быть вакцинация для иностранцев, которые являются членами семей россиян. Но конкретных сроков пока нет.

«Каждый раз, когда штаб проводится, такие предложения рассматриваются», — отметил глава комитета по развитию туризма.

Идею запуска массового вакцинного туризма власти города тоже не оставили, говорит Сергей Корнеев.

«Интерес со стороны иностранцев высокий. Получаем запросы из Мексики, Германии, стран Азии и Латинской Америки», — отметил он. Пока идею прорабатывают с крупными федеральными операторами. «Будем ждать решения штаба», — заключил Корнеев.