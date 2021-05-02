Смольный: в 2021 году Петербург посетят 5 млн российских туристов

В 2021 году турпоток в Петербург из российских регионов почти вернётся к показателям 2019 года и достигнет 5 млн гостей. Такой прогноз сделал 2 мая вице-губернатор Максим Соколов, передает корреспондент «Фонтанки».
По его словам, в этом году в силу эпидемиологической обстановки город будет ориентирован на прием граждан Российской Федерации.
«Рассчитываем, что показатели предыдущих лет по этой группе будут достигнуты. Мы видим около 5 млн туристов из России», — сказал он.
Прогнозировать иностранный турпоток вице-губернатор не стал.
«Сколько приедет гостей из-за рубежа, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире», — отметил он.
В 2019 году туристский поток в Санкт‑Петербург составил 10,4 млн человек, из них иностранные туристы — 4,9 млн человек, российские — 5,5 млн человек. В 2020 году Санкт‑Петербург посетило 2,9 млн туристов, из которых 2,4 млн — граждане Российской Федерации, 0,5 млн — иностранные граждане.