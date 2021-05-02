Смольный: в 2021 году Петербург посетят 5 млн российских туристов

В 2021 году турпоток в Петербург из российских регионов почти вернётся к показателям 2019 года и достигнет 5 млн гостей. Такой прогноз сделал 2 мая вице-губернатор Максим Соколов, передает корреспондент «Фонтанки».

По его словам, в этом году в силу эпидемиологической обстановки город будет ориентирован на прием граждан Российской Федерации.

«Рассчитываем, что показатели предыдущих лет по этой группе будут достигнуты. Мы видим около 5 млн туристов из России», — сказал он.

Прогнозировать иностранный турпоток вице-губернатор не стал.