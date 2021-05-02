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Чтобы не встречаться с полицией после аварии под Петербургом, мужчина угрожал водителю ножом

В Петербурге мужчина с ножом угрожал убийством участнице ДТП

Последствия аварии разбирали с ножом в Колпинском районе Петербурга. Горожанин доказывал правоту с помощью угроз.

Как стало известно «Фонтанке» 2 мая, накануне днём на Полевой улице в Металлострое произошло ДТП. 33-летняя горожанка настаивала на оформлении аварии, её 43-летний оппонент придерживался противоположной точки зрения, желая разойтись просто так. Спор перерос в конфликт, мужчина достал нож и пригрозил убийством. Петербурженка в ответ вызвала полицию.

Агрессора задержали. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанный неоднократно судим за кражи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

viking
весна пришла
aprahka
Как это скрепно.
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