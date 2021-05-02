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Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфира из-за поножовщины

Проект «Ревизорро» приостановлен, а его ведущая Ксения Милас отстранена от эфиров. Она якобы набросилась с ножом на свою знакомую.

Новости о поножовщине в одном из московских клубов 2 мая прокомментировал гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия. «Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — объяснил позицию телеканала медиаменеджер.

Ранее сообщалось, что после частной вечеринки в Москве 1 мая с ножевыми ранениями рук и спины была госпитализирована Марина Ефименко. Из-за чего произошел конфликт, пока неизвестно.

25-летняя Ксения Милас стала ведущей «Ревизорро» после участия в шоу «Пацанки».

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Комментарии (15)

RemyMartin
Страшная, просто ужас.
sektor7
По эпизоду на Невском в Зара отработайте ее. Похоже по почерку на фигурантов. Дерзкая. А новые штаны на вечеринку требовались. Вот и мотив
265101847
Частная вечеринка во время пандемии? Заразу разносят? Что они там ревизировать могут?
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