Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфира из-за поножовщины

Проект «Ревизорро» приостановлен, а его ведущая Ксения Милас отстранена от эфиров. Она якобы набросилась с ножом на свою знакомую.
Новости о поножовщине в одном из московских клубов 2 мая прокомментировал гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия. «Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — объяснил позицию телеканала медиаменеджер.
Ранее сообщалось, что после частной вечеринки в Москве 1 мая с ножевыми ранениями рук и спины была госпитализирована Марина Ефименко. Из-за чего произошел конфликт, пока неизвестно.
25-летняя Ксения Милас стала ведущей «Ревизорро» после участия в шоу «Пацанки».