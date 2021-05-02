Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфира из-за поножовщины

Проект «Ревизорро» приостановлен, а его ведущая Ксения Милас отстранена от эфиров. Она якобы набросилась с ножом на свою знакомую.

Новости о поножовщине в одном из московских клубов 2 мая прокомментировал гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия. «Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — объяснил позицию телеканала медиаменеджер.