Полиция в Москве сорвала показ спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии

В Москве в «Театре.doc» премьерный показ спектакля «Соседи» был прерван приходом полиции. О случившемся вечером 1 мая на странице в Facebook сообщил сценарист Иван Угаров. Он отметил, что приехавшие на место кинологи так и не нашли взрывчатое устройство.
Как видно на записи трансляции представления, выложенной на YouTube на канале театра, появление мужчины в чёрной куртке на сцене в первые секунды зрители восприняли как часть спектакля и начали смеяться и аплодировать. Гость быстро прервал их, потребовав собрать вещи и выйти из здания.
«Простите, я вас перебью. Это, может быть, бестактность, но поступила карточка от службы 112, что ваш зал заминирован», — сказал полицейский. Он прервал монолог актёра, который рассказывал о том, как его герой понял, что в Минске начинаются протесты.
Спектакль «Соседи» был создан вместе с медиапроектом «Август 2020». Актёры рассказывают истории тех, кто участвовал в протестах в Белоруссии и пострадал от действий силовиков. Участники действия на сцене работают в наушниках: они слышат голоса своих героев и повторяют за ними, чтобы «обеспечить достоверность передачи речи и интонации "донора"». Метод получил название headphone verbatim (вербатим в наушниках).
Из авторов постановки трое — Екатерина Финевич, Cергей Борсук, Даша Демура — родом из Белоруссии.