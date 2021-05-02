Полиция в Москве сорвала показ спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии

В Москве в «Театре.doc» премьерный показ спектакля «Соседи» был прерван приходом полиции. О случившемся вечером 1 мая на странице в Facebook сообщил сценарист Иван Угаров. Он отметил, что приехавшие на место кинологи так и не нашли взрывчатое устройство.



Как видно на записи трансляции представления, выложенной на YouTube на канале театра, появление мужчины в чёрной куртке на сцене в первые секунды зрители восприняли как часть спектакля и начали смеяться и аплодировать. Гость быстро прервал их, потребовав собрать вещи и выйти из здания.

