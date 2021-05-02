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Полиция в Москве сорвала показ спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии

В Москве в «Театре.doc» премьерный показ спектакля «Соседи» был прерван приходом полиции. О случившемся вечером 1 мая на странице в Facebook сообщил сценарист Иван Угаров. Он отметил, что приехавшие на место кинологи так и не нашли взрывчатое устройство.

Как видно на записи трансляции представления, выложенной на YouTube на канале театра, появление мужчины в чёрной куртке на сцене в первые секунды зрители восприняли как часть спектакля и начали смеяться и аплодировать. Гость быстро прервал их, потребовав собрать вещи и выйти из здания.

«Простите, я вас перебью. Это, может быть, бестактность, но поступила карточка от службы 112, что ваш зал заминирован», — сказал полицейский. Он прервал монолог актёра, который рассказывал о том, как его герой понял, что в Минске начинаются протесты.

Спектакль «Соседи» был создан вместе с медиапроектом «Август 2020». Актёры рассказывают истории тех, кто участвовал в протестах в Белоруссии и пострадал от действий силовиков. Участники действия на сцене работают в наушниках: они слышат голоса своих героев и повторяют за ними, чтобы «обеспечить достоверность передачи речи и интонации "донора"». Метод получил название headphone verbatim (вербатим в наушниках).

Из авторов постановки трое — Екатерина Финевич, Cергей Борсук, Даша Демура — родом из Белоруссии.

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Комментарии (5)

Yksy
Полиция сорвала? то есть все уверены что звонка о заминировании не было, или что даже если был, его надо было проигнорировать чтоб такое важное мероприятие не прерывать?
Петр Петров
Какие же трусы у власти!!! насовершали преступлений, и сидят трясутся от страха
Karl_Ivanovich
Как-то мягко и невнятно.
"Протестуны" - они же безмозглые, опять "не поймут что они нарушили".
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