В Петербурге умер журналист и комментатор Леонид Генусов

Бывший сотрудник футбольного клуба «Зенит» Леонид Генусов умер в Санкт-Петербурге. Ему было 62 года.
О смерти журналиста и комментатора сообщает «Зенит» в своих аккаунтах соцсетей: «1 мая скончался Леонид Борисович Генусов. Его культовую программу «Зенит-XXI» видел каждый болельщик сине-бело-голубых в девяностых и нулевых».
Генусов с 2002 по 2006 год возглавлял международный отдел петербургского «Зенита». По образованию — врач. Вел ток-шоу о футболе «Pro & Contra», тренировал любительскую команду «Город».
Смерть журналиста можно назвать скоропостижной. Днем 1 мая от имени Генусова на странице «Pro & Contra» в соцсети «ВКонтакте» было размещено поздравление с 75-летием одному из экспертов программы Борису Рапопорту, а очередной эфир передачи запланирован на сегодняшний вечер.