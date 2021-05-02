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В Петербурге умер журналист и комментатор Леонид Генусов

Бывший сотрудник футбольного клуба «Зенит» Леонид Генусов умер в Санкт-Петербурге. Ему было 62 года.

О смерти журналиста и комментатора сообщает «Зенит» в своих аккаунтах соцсетей: «1 мая скончался Леонид Борисович Генусов. Его культовую программу «Зенит-XXI» видел каждый болельщик сине-бело-голубых в девяностых и нулевых».

Генусов с 2002 по 2006 год возглавлял международный отдел петербургского «Зенита». По образованию — врач. Вел ток-шоу о футболе «Pro & Contra», тренировал любительскую команду «Город».

Смерть журналиста можно назвать скоропостижной. Днем 1 мая от имени Генусова на странице «Pro & Contra» в соцсети «ВКонтакте» было размещено поздравление с 75-летием одному из экспертов программы Борису Рапопорту, а очередной эфир передачи запланирован на сегодняшний вечер.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

ahiir
Жаль... молодой. Я за "Зенит" болел 66 лет...
Сергей S
Скорбная весть! Царствия небесного и Вечная Память!
ABL
Соболезную! Сил близким.
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