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Суточный прирост больных ковидом в Петербурге — больше семисот человек

Коронавирусная статистика по России стала волнообразной, а в Петербурге замерла практически на одной точке. Выздоровевших больше, чем заболевших.

По данным оперативного штаба на 2 мая, в России 8697 новых случаев заболевания, 7339 выздоровевших и 342 умерших. В Северной столице 718 заболевших, 982 человека выписались и 36 попали в смертельную статистику. Приблизительно в таких же цифрах по заболеваемости Петербург находится минимум с начала апреля.

Всего в России с начала пандемии 4,8 млн случаев заражения.

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