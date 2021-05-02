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«Местами брызнут дожди». Погода в Петербурге оставляет желать лучшего

Солнце за тучами, брызги дождя, умеренный ветер и ночной мороз. Начало дачного сезона в Петербурге и окрестностях выдалось прохладным.

По данным синоптиков, днем 2 мая в городе до +10, ветер обещают переменный и слабый. Солнце будет показываться периодически, а к ночи температура упадет до нуля, а местами и до отрицательных значений.

По словам специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, Петербург окружили циклоны, поэтому погода облачная и местами возможны дожди.

3 мая станет хуже — днем дождь и ветер с порывами до сильного.

© Фонтанка.Ру

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