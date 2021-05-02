«Расписал в канун Пасхи в своем авторском стиле 5 окаменелых яиц динозавра, — рассказал художник в инстаграме. — Возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет. Яйца принадлежат Гадрозавру — утконосому травоядному динозавру, передвигавшемуся на двух задних лапах».

Вечером 2 мая в его инстаграме появились снимки шести яиц, как утверждается, — из частной палеонтологической коллекции (сертификат петербургской компании, торгующей окаменелостями на сувениры, прилагается).

Пока обычные горожане пытаются продать в интернете кулич 20-летней давности, известный художник Никас Сафронов пошел еще дальше и расписал яйца динозавра.

Художник провел просветительскую работу, рассказав, что «в России гадрозавры водились на территории современных Белгородской и Амурской областей, на Сахалине» — однако, если верить сертификату подлинности от фирмы, конкретно эти находки яиц животных, передняя часть головы которых напоминала огромный утиный клюв, были сделаны в Китае.



Теперь археологические древности расписаны ликами ангелов. Подписчики Сафронова назвали художественное решение «самыми экстравагантными пасхальными яйцами», что им доводилось видеть, и поинтересовались, нельзя ли «оживить» эти вымершие существа. К слову, в романе Майкла Крайтона «Парк юрского периода» гадрозавр был одним из динозавров, клонированных в корпорации InGen.