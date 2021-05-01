В петербургской Zarа ножом ударили администратора. Она пыталась остановить магазинных воришек

Ранение на рабочем месте получила сотрудница магазина Zara в центре Петербурга. Против неё с ножом пошли покупатели, пойманные «на горячем».



Как стало известно «Фонтанке», нападение на сотрудника магазина на Невском проспекте, 21, произошло около половины восьмого вечера 1 мая. От дома Мертенса бежали двое. «Дорожный инспектор» добавляет приметы: рост около 170 см, 25 лет на вид, чёрная куртка.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что ножевое ранение получила администратор магазина. Сотрудница оказалась на пути двух посетителей, которые ринулись к выходу с неоплаченным товаром, но не прошли через рамки незамеченными. Администратор получила удар в бедро, ей оказывают медицинскую помощь. Злоумышленников ищет полиция.