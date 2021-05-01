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В петербургской Zarа ножом ударили администратора. Она пыталась остановить магазинных воришек

В Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом

Ранение на рабочем месте получила сотрудница магазина Zara в центре Петербурга. Против неё с ножом пошли покупатели, пойманные «на горячем».

Как стало известно «Фонтанке», нападение на сотрудника магазина на Невском проспекте, 21, произошло около половины восьмого вечера 1 мая. От дома Мертенса бежали двое. «Дорожный инспектор» добавляет приметы: рост около 170 см, 25 лет на вид, чёрная куртка.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что ножевое ранение получила администратор магазина. Сотрудница оказалась на пути двух посетителей, которые ринулись к выходу с неоплаченным товаром, но не прошли через рамки незамеченными. Администратор получила удар в бедро, ей оказывают медицинскую помощь. Злоумышленников ищет полиция.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Сотрудники кривохранительных органов ностальгируют по "старым добрым временам", когда граждане относились к ним с боязнью и уважением. Но в те времена начальник розыска города лишился бы должности на следующий день после поножовщины на Невском. В качестве бонуса лишился бы партбилета. Да и 90-ые такого не было. Уголовники не то что не боятся, они не просто не замечают тех, кто сосредоточился на борьбе с блоггерами и демонстрантами.
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