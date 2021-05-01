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На севере Петербурга «Ауди» снесла каршеринг. Очевидцы говорят о велосипедисте, которого впечатало в забор

На севере Петербурга «Ауди» снесла каршеринг и впечатала велосипед в забор

Авария с участием двух автомобилей произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 1 мая. Жертвами стали велосипед и забор.

Последствия аварии на Елизаветинской улице показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На снимках красная «Ауди», вжавшая велосипед в деревянный забор, а машина каршерингового сервиса, которая также оказалась частично на тротуаре.

В комментариях очевидцы рассказывают, что около пяти часов вечера «Ауди» врезалась в «Рено» на перекрёстке, пешеходам повезло. «Я с женой тоже шёл по тротуару, и они мимо нас разлетелись. Мы аккуратно приземлились. Все живы, отделались царапинами», — пишет Денис.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что помощь медиков после аварии на Елизаветинской улице, 20, не потребовалась.

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Комментарии (1)

lenten
Частная застройка, узкие дороги, ограниченная видимость, две машины едут спокойно. Каршер как обычно - всех обогнал и вылетел на перекрёсток, где встретился с таким же гонщиком.
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