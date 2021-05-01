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Московский священник ударил посетителя храма из-за фотографии иконостаса

Конфликт с рукоприкладством произошел в церкви Симеона Столпника на Новом Арбате в Москве между священником и посетителем храма. Недопонимание между ними возникло после того, как прихожанин сфотографировал иконостас.

По словам мужчины, священник накинулся на него и его друга без предупреждения.

Автор: YouTube/ It's My Media

«Я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он ко мне подошел, сказал: «Это моя территория» и ударил по телефону. У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео», — рассказал мужчина изданию «Подъем».

По его словам, священник якобы ударил его, порвал одежду и выталкивал из храма. Пострадавший утверждает, что подал заявление в полицию. Правоохранительные органы столицы официально пока не комментировали инцидент.

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Комментарии (23)

264527831
Что плохого? Люди пришли в храм, восхитились красотой и величием, сделали фото, возможно прибавилось веры, однако претерпели от безбожного священника и этот поп лучше всякого атеиста отвадил их от храма, таких попов под запрет.
Danik
Как-то сразу расхотелось включать ящик и смотреть службу. А вдруг оттуда этот священник с кулаками вылезет?
Как же они службу разрешают снимать?
мухомор
Это наша территория и мы её доим (с) один росс. сериал
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