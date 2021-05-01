Конфликт с рукоприкладством произошел в церкви Симеона Столпника на Новом Арбате в Москве между священником и посетителем храма. Недопонимание между ними возникло после того, как прихожанин сфотографировал иконостас.



По словам мужчины, священник накинулся на него и его друга без предупреждения.