Конфликт с рукоприкладством произошел в церкви Симеона Столпника на Новом Арбате в Москве между священником и посетителем храма. Недопонимание между ними возникло после того, как прихожанин сфотографировал иконостас.
По словам мужчины, священник накинулся на него и его друга без предупреждения.
Автор: YouTube/ It's My Media
«Я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он ко мне подошел, сказал: «Это моя территория» и ударил по телефону. У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео», — рассказал мужчина изданию «Подъем».
По его словам, священник якобы ударил его, порвал одежду и выталкивал из храма. Пострадавший утверждает, что подал заявление в полицию. Правоохранительные органы столицы официально пока не комментировали инцидент.