Видеозапись 1 мая публикует 47news. Тонкостями рыбалки с берега Невы делится рыбак Лёша — он показывает и рассказывает с таким воодушевлением, что приводим его инструкцию целиком, но с небольшими купюрами.



«Фокус — это когда ребята берут по полтора килограмма корюшки в одну мотню. Чтобы это сделать, надо, друг, взять паук двухметровый. Приподнять над собой, стабилизировать дуги, чтобы не было этой... болтанки. Стабилизировал, а потом как пантера в два прыжка — о-о-о-п его туда. И досылаешь кистью. И всё. Паучок ложится четырьмя костями вниз, грузила его притапливают, мотня стелется по дну», — живописует Лёша, демонстрируя и болтанку, и то, как мотня «стелется».

