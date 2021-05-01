Видеозапись 1 мая публикует 47news. Тонкостями рыбалки с берега Невы делится рыбак Лёша — он показывает и рассказывает с таким воодушевлением, что приводим его инструкцию целиком, но с небольшими купюрами.
«Фокус — это когда ребята берут по полтора килограмма корюшки в одну мотню. Чтобы это сделать, надо, друг, взять паук двухметровый. Приподнять над собой, стабилизировать дуги, чтобы не было этой... болтанки. Стабилизировал, а потом как пантера в два прыжка — о-о-о-п его туда. И досылаешь кистью. И всё. Паучок ложится четырьмя костями вниз, грузила его притапливают, мотня стелется по дну», — живописует Лёша, демонстрируя и болтанку, и то, как мотня «стелется».
Теоретическая часть в его исполнении не менее пылкая: «Корюшка, проходя вверх на нерест, приостанавливается в этом месте, делает пару кругов. И в этот момент ты должен почувствовать. Должен почувствовать дыхание кори. Подойти, выбрать слабину. Обязательно без дрожи на верёвке. Дрожи быть не должно. И двумя подсечками загнать её в мотню».
Здесь рыбак уже у ограждения плавно выматывает, лёгким движением отправляет на берег «прекрасных корюшинок» и тут же делает очередной заброс паука. «Джордан! Джордан на минималках! Так и только так мы будем бороться с этой рыбой!» — резюмирует он, нюхая добытое серебро Балтийского моря.
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