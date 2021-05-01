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«Джордан на минималках». Видеоинструкция охоты на корюшку: вы захотите сделать как Лёша

Мастер-класс по добыче корюшки преподали на ночной набережной Петербурга. В уроке есть всё: сочные образы, яркие жесты, отточенность движений и серебро Балтики.

Видеозапись 1 мая публикует 47news. Тонкостями рыбалки с берега Невы делится рыбак Лёша — он показывает и рассказывает с таким воодушевлением, что приводим его инструкцию целиком, но с небольшими купюрами.

«Фокус — это когда ребята берут по полтора килограмма корюшки в одну мотню. Чтобы это сделать, надо, друг, взять паук двухметровый. Приподнять над собой, стабилизировать дуги, чтобы не было этой... болтанки. Стабилизировал, а потом как пантера в два прыжка — о-о-о-п его туда. И досылаешь кистью. И всё. Паучок ложится четырьмя костями вниз, грузила его притапливают, мотня стелется по дну», — живописует Лёша, демонстрируя и болтанку, и то, как мотня «стелется».

Теоретическая часть в его исполнении не менее пылкая: «Корюшка, проходя вверх на нерест, приостанавливается в этом месте, делает пару кругов. И в этот момент ты должен почувствовать. Должен почувствовать дыхание кори. Подойти, выбрать слабину. Обязательно без дрожи на верёвке. Дрожи быть не должно. И двумя подсечками загнать её в мотню».

Здесь рыбак уже у ограждения плавно выматывает, лёгким движением отправляет на берег «прекрасных корюшинок» и тут же делает очередной заброс паука. «Джордан! Джордан на минималках! Так и только так мы будем бороться с этой рыбой!» — резюмирует он, нюхая добытое серебро Балтийского моря.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Лучшая рыба - это колбаса!©
artistdmisha
Ну хз, красава, что тут сказать💪🏻 Вот это ликбез, вот это подача! Это вам не язя за хер вытаскивать, тут думать надо😆
kagemusha
До этого он нюхал явно что-то другое.
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