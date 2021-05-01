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Громкие соседи в «панельке» на севере Петербурга вывели еженощный шум на новый уровень. Успокаивала полиция

Жильцов дома на проспекте Луначарского в Петербурге разбудили стрельбой

Житель панельной девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга пожаловался на разбушевавшихся соседей. К уже привычному ночному шуму из их квартиры добавились звуки выстрелов.

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, терпение одного из жильцов дома 56/3 по проспекту Луначарского лопнуло ближе ко второму часу ночи с 29-го на 30-е. Последний рабочий день перед длинными выходными требовал усилий, но выспаться в очередной раз мешали соседи — судя по тому, что доносится из их квартиры, спокойно там не живут ни дня.

Полиции невыспавшийся доложил, что в этот раз у соседей грохочет не музыка, а стрельба.

На Луначарского приехал наряд. В квартире застали 32-летнего хозяина, его бывшую девушку, которой на следующий день исполнялось 29 лет, и гостя — ранее попадавшегося на грабеже и краже 26-летнего жителя Придорожной аллеи. Все трое получили протоколы по статье 20.21 КоАП — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». С собой полицейские увезли травматический пистолет МР-80–13Т, два магазина и шесть патронов.

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Комментарии (5)

quqas
нынче жильё общественное место?

однако..

куча борзописателей сотни говнозаконов в том числе про тишину выдумывали, а тут и вменить ничего не смогли
2356897676
А если вот соседи громко занимаются сексом и это мешает, как быть?
AlBerkut
Шта??? Протокол По 20.21 за нахождение бухим в квартире????
Откуда И по каким объявлениям набирают таких.... /цензурно/ высокоинтеллектуальных гениев?
Там что угодно, но только не 20.21 надо было составлять...
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