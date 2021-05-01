Громкие соседи в «панельке» на севере Петербурга вывели еженощный шум на новый уровень. Успокаивала полиция

Житель панельной девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга пожаловался на разбушевавшихся соседей. К уже привычному ночному шуму из их квартиры добавились звуки выстрелов.



Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, терпение одного из жильцов дома 56/3 по проспекту Луначарского лопнуло ближе ко второму часу ночи с 29-го на 30-е. Последний рабочий день перед длинными выходными требовал усилий, но выспаться в очередной раз мешали соседи — судя по тому, что доносится из их квартиры, спокойно там не живут ни дня.