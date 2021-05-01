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Рыбак из Петербурга утонул в Суходольском озере, запутавшись в сетях. Плавать он не умел

В Суходольском озере нашли утонувшего рыбака в сетях

На второй день поисков немолодого рыбака, пропавшего в Приозерском районе Ленинградской области, нашли мёртвым. Его тело подняли из озера в рыболовных сетях.

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, о пропаже 58-летнего мужчины, зарегистрированного на улице Авиаконструкторов, в правоохранительные органы 29 апреля сообщил его коллега. По его словам, знакомый, который последние несколько лет живёт и работает в деревне Удальцово, накануне ушёл на ночную рыбалку на Суходольское озеро. С собой взял самодельную лодку, очки. Паспорт и телефон остались дома.

Плавать рыбак не умел, спиртное не употреблял. Его нашли накануне через час после полудня. По предварительной информации, мужчина утонул, запутавшись в сетях. Спасатели достали из воды тело и передали его полиции. Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

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Комментарии (12)

x-slot
Зацепил чужую сетку, начал проверять, тут хозяева появились и протопили его.
Abu-Denis
Когда попадаешь в воду в апреле, вскоре после схода льда, тут не особо влияет, умеешь ты плавать или нет. Либо судорога сведет, либо сердце прихватит от охлаждения, и привет. Даже опытный пловец недолго продержится в такой воде, да еще запутавшись в сети.
AlBerkut
Сети мог ставить и не он, а другие.
На ловлю рыбы сетью лицуха нужна. Если она есть и сеть поставлена разрешённым способом и в то время, когда такой вид ловли разрешён, то норм. ЕМНИП сейчас вроде как нерест должен быть у многих видов, а во время невеста вроде как такой вид ловли вроде как считается браконьерским...
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