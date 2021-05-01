На второй день поисков немолодого рыбака, пропавшего в Приозерском районе Ленинградской области, нашли мёртвым. Его тело подняли из озера в рыболовных сетях.
Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, о пропаже 58-летнего мужчины, зарегистрированного на улице Авиаконструкторов, в правоохранительные органы 29 апреля сообщил его коллега. По его словам, знакомый, который последние несколько лет живёт и работает в деревне Удальцово, накануне ушёл на ночную рыбалку на Суходольское озеро. С собой взял самодельную лодку, очки. Паспорт и телефон остались дома.
Плавать рыбак не умел, спиртное не употреблял. Его нашли накануне через час после полудня. По предварительной информации, мужчина утонул, запутавшись в сетях. Спасатели достали из воды тело и передали его полиции. Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.