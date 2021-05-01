FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В России в пять раз вырос штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути

Штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути в России вырос в пять раз с 1 мая, следует из вступивших в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Штраф вырастет с одной тысячи рублей до пяти тысяч. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и денежное взыскание в этом размере или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

На штраф не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

lenten
У нас на переездах больше всего людей гибнет?
мухомор
при прошлом подобном повышении гайцы ещё месяц на Старой деревне и Удельно массово кормились по ст12.10 ч2 КоАП
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний