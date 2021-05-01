В России в пять раз вырос штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути

Штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути в России вырос в пять раз с 1 мая, следует из вступивших в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях.



Штраф вырастет с одной тысячи рублей до пяти тысяч. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и денежное взыскание в этом размере или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.



На штраф не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения.

