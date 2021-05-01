FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Для футболистов-мусульман в Англии придумали специальные паузы в матчах, чтобы они могли поесть в Рамадан

Соблюдающие пост в Рамадан футболисты английской Премьер-лиги теперь могут перекусить прямо во время игры. Руководство турнира рекомендовало арбитрам делать специальные паузы в вечерних матчах для этой цели.

Впервые это произошло в матче 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Саутгемптон» (1:1). Перерыв сделали в середине первого тайма. Этим воспользовался защитник Уэсли Фофана, соблюдающий пост в Рамадан. Он съел банан и выпил энергетический напиток.

12 апреля начался Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только после заката солнца и до восхода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

PHIL
Разве аллах играл в футбол? Что сказано по этому поводу в коране?
265869877
Можно конечно юморизировать, развивать тему с молитвенными ковриками на футбольном поле и прочим, но это трындец товарищи!
Это сотни тысяч трындецов, или сколько они там зарабатывают? Человек в проффесиональном спорте, получает за свою работу нихрена не маленкие деньги и делать для него паузу в матче, что б он пожрал?!
Все! Стоп! Свисток, все ждите, болельщики, судьи, телезрители, игроки лошары иного вероисповедованья, так как Саид жрать пошел, развлекайтесь как хотите, а он трапезничать изволил. А для пожарных, полицейских, медработников и т.п. мусульман, тоже такие перерывы планируются? Вы больной извольте подождать, так как мне кушать пора, вот пожру и непременно вас зашею, не нервничайте, а то потеря крови может случится. Это конечно лирика, но вот мне реально интересно, военные дейстия, коих не мало в мусульманских странах также прерываются на пожрать? Или это чисто Английское помешательство?
mikkola2008
Еще их в попу поцелуйте, и встаньте в коленно локтевую позу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний