Соблюдающие пост в Рамадан футболисты английской Премьер-лиги теперь могут перекусить прямо во время игры. Руководство турнира рекомендовало арбитрам делать специальные паузы в вечерних матчах для этой цели.

Впервые это произошло в матче 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Саутгемптон» (1:1). Перерыв сделали в середине первого тайма. Этим воспользовался защитник Уэсли Фофана, соблюдающий пост в Рамадан. Он съел банан и выпил энергетический напиток.



12 апреля начался Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только после заката солнца и до восхода.