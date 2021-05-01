На юге Петербурга после поножовщины ввели план «Перехват». Подозреваемого с компанией догнали через 20 километров

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, незадолго до шести часов вечера пятницы экстренные службы на Шаумяна, 49, вызвала женщина, рассказавшая о прохожем с ножевым ранением. Пострадавшим оказался 23-летний житель Петербурга. Ножом в грудь, по словам его знакомой, он получил в результате конфликта с неким мужчиной, который уехал на серо-коричневом «Форд Фокусе».

Личный состав полиции был мобилизован после того, как в Красногвардейском районе Петербурга прохожий получил удар ножом. Скрыться от правоохранителей его предполагаемый обидчик не успел.

Раненого госпитализировали в Мариинскую больницу, но еще до семи часов вечера он скончался. На юге города объявили план «Перехват» и в течение получаса нашли «Форд».

Наряд патрульно-постовой службы остановил автомобиль на Малой Балканской, 50. За рулём сидел студент-четверокурсник из Таджикистана, в качестве пассажиров — 26-летний гость из Армении с запретом на въезд в Россию до конца октября и двое жителей Невского района 23 и 28 лет. Младший в начале года получил условный срок за разбой, официально не трудоустроен. Старший представился директором фирмы, которая занимается квартирным ремонтом. По версии полиции, именно он бил ножом.

Возбуждено дело об убийстве. 28-летний подозреваемый задержан на двое суток. Его приятели получили протоколы о мелком хулиганстве.