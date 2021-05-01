FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

На юге Петербурга после поножовщины ввели план «Перехват». Подозреваемого с компанией догнали через 20 километров

Молодого мужчину убили на проспекте Шаумяна в Петербурге

Личный состав полиции был мобилизован после того, как в Красногвардейском районе Петербурга прохожий получил удар ножом. Скрыться от правоохранителей его предполагаемый обидчик не успел.

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, незадолго до шести часов вечера пятницы экстренные службы на Шаумяна, 49, вызвала женщина, рассказавшая о прохожем с ножевым ранением. Пострадавшим оказался 23-летний житель Петербурга. Ножом в грудь, по словам его знакомой, он получил в результате конфликта с неким мужчиной, который уехал на серо-коричневом «Форд Фокусе».

Раненого госпитализировали в Мариинскую больницу, но еще до семи часов вечера он скончался. На юге города объявили план «Перехват» и в течение получаса нашли «Форд».

Наряд патрульно-постовой службы остановил автомобиль на Малой Балканской, 50. За рулём сидел студент-четверокурсник из Таджикистана, в качестве пассажиров — 26-летний гость из Армении с запретом на въезд в Россию до конца октября и двое жителей Невского района 23 и 28 лет. Младший в начале года получил условный срок за разбой, официально не трудоустроен. Старший представился директором фирмы, которая занимается квартирным ремонтом. По версии полиции, именно он бил ножом.

Возбуждено дело об убийстве. 28-летний подозреваемый задержан на двое суток. Его приятели получили протоколы о мелком хулиганстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

DAE
А почему мелкое хулиганство а не соучастие в убийстве?
261219711
то этот район на севере , то на юге...как так то
MikkeL
Что-то не то с датами, 1 мая сегодня.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний