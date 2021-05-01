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В Иерусалиме сошёл благодатный огонь в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме 1 мая. В этом году церемония прошла с верующими. которые традиционно устроили давку в очереди за огнем. Из храма велась прямая трансляция.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.

Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю. После этого паломники обычно зажигают свечи и лампады. Затем огонь на самолётах доставляют в другие страны.

Для верующих Схождение огня — доказательство божественности, поскольку он зажигается сам по себе.

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Комментарии (9)

nuga
Заметьте -на Православную Пасху! Католики мимо.
dragvs
"ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю" - было бы странно если бы огонь зажечь не могли.
265900456
Газпром рулит!)
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