В Крыму после начала курортного сезона морскую воду проверяют на коронавирус и холеру

Специалисты начали мониторинг морской воды в Крыму на наличие коронавируса и холерного вибриона. На полуострове с 1 мая начался курортный сезон.



«Нет смысла проводить мониторинг при низких температурах морской воды. С 1 мая начинается мониторинг по холере — это наша обычная работа. Одновременно будет проводиться исследование на наличие в воде новой коронавирусной инфекции», — сказала РИА Новости руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.



В июле 2020 года Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в морской воде у Крымского побережья, а также в аквапарках и бассейнах.

