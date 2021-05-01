В Крыму после начала курортного сезона морскую воду проверяют на коронавирус и холеру

Специалисты начали мониторинг морской воды в Крыму на наличие коронавируса и холерного вибриона. На полуострове с 1 мая начался курортный сезон.
«Нет смысла проводить мониторинг при низких температурах морской воды. С 1 мая начинается мониторинг по холере — это наша обычная работа. Одновременно будет проводиться исследование на наличие в воде новой коронавирусной инфекции», — сказала РИА Новости руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В июле 2020 года Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в морской воде у Крымского побережья, а также в аквапарках и бассейнах.
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — добавила Пеньковская.