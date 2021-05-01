Мошенники оперативно отреагировали на новости про SWIFT и придумали новый способ выманить деньги у россиян

Клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности кредитной организации и заявил, что скоро в России отключат SWIFT, но чтобы карта клиента работала, он должен сказать ее номер и секретный код CVC. После этого ему якобы придет СМС с информацией, что карта будет внесена в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT.

Мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом 1 мая пишет РИА Новости .

Сообщения о таких звонках стали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, подтвердила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

«Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали. Но это вопрос времени. Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», — заявила эксперт.



В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы. Тем не менее отключить Россию от SWIFT непросто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

