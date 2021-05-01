Автомобилисты не поделили Садовую улицу в Петербурге утром 1 мая. Полёт каршеринга в столб произошёл под камерой наблюдения, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки».
Как сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», авария произошла на Садовой в районе пересечения с улицей Ломоносова. Судя по видео, автомобиль каршерингового сервиса, двигаясь по Садовой, встретил препятствие и, вильнув в сторону от попутной машины, потерял управление.
Внезапный дрифт в клубах пыли закончился столкновением с опорой светофора. Машину с места аварии забрал эвакуатор.