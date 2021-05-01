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Авария на Садовой попала на видео. Каршеринг, уворачиваясь от столкновения, срубил светофор

Каршеринг уронил светофор в центре Петербурга

Автомобилисты не поделили Садовую улицу в Петербурге утром 1 мая. Полёт каршеринга в столб произошёл под камерой наблюдения, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Как сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», авария произошла на Садовой в районе пересечения с улицей Ломоносова. Судя по видео, автомобиль каршерингового сервиса, двигаясь по Садовой, встретил препятствие и, вильнув в сторону от попутной машины, потерял управление.

Внезапный дрифт в клубах пыли закончился столкновением с опорой светофора. Машину с места аварии забрал эвакуатор.

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Комментарии (8)

Alex000
Кстати Kia что ли опять?
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.... странно, что не пишут про то, как белИй Мерседес приехал в корму какой-то легковушке ... на Староневском .... примерно там же, где приняли "юристку ЗАКСа" на Мерседесе , начавшую карьеру с задирания юбки в метро.....
Alex000
Тормоза? Не, не слышал.
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