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Скандал со сбором денег от имени жильцов стал уголовным делом с мизерным ущербом. «Фонтанка» насчитала в 10 тысяч раз больше

В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве при сборе денег в пользу жильцов, о котором писала «Фонтанка»

УМВД по Петроградскому району Петербурга начало расследование уголовного дела о сборе денег от имени жильцов 57 многоквартирных домов с арендаторов за размещение на стенах рекламных конструкций. Пока ущерб оценен в 2,5 тысячи рублей. Потерпевшим назван местный ЖКС № 2.

Постановление о возбуждении уголовного дела датировано еще 27 апреля, однако обнародовано оно было только 1 мая — с утра его активно обсуждают в чате председателей советов домов. Фабула постановления удивляет управдомов. Из нее следует, что ООО «Союз домовых советов» (СДС), которое выступало по договору поверенного жильцов в отношениях с коммерческими арендаторами, могло похитить собранные деньги, сговорившись с председателями, введя в заблуждение жильцов относительно законности своих действий.

Вместе с тем именно председатели первыми стали бить в набат по поводу возможных хищений денег жильцов. А каким образом дознаватели признали ущерб именно за ЖКС № 2 Петроградского района, а не за самими жильцами, управдомы пока понять не могут. Уголовное дело было возбуждено хронологически сразу после выхода статьи «Фонтанки» о пропаже миллионов, собранных от имени жильцов компанией СДС. В ней раскрывалась схема сбора денег за размещение рекламных конструкций на стенах жилых домов, а также за коммерческое использование другого общедомового имущества. Связаться с руководством пока не ликвидированной, но уже прекратившей работу в своем прежнем офисе компании редакции тогда не удалось.

Как следует из текста постановления (есть в распоряжении «Фонтанки»), уголовное дело возбуждено по самой мягкой, 1-й части статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Это опровергает предположение о том, что указанная сумма ущерба в 2,5 тысячи рублей является опечаткой. Если бы дознаватели насчитали ущерб на более солидную сумму, речь шла о других частях этой статьи. К примеру, зайди речь о 25 млн рублей, которые ООО «СДС» осталось должно жильцам (такую сумму насчитала «Фонтанка», опираясь на предполагаемые бухгалтерские документы компании), в постановлении была бы уже 4-я часть статьи 159.

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Комментарии (5)

ДЮрьевич
Председатели через эту конторку свои откаты получали - поэтому первыми и подняли вой
Djnyana
Какой скандал.. - придуманное Дело! )
Милая +
Полагаю, что если бы все доходы от рекламы, размещаемой на многоквартирных домах, поступали бы на возмещение затрат хотя бы за отопление, то никаких бы судов не было бы, и все были бы счастливы.
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