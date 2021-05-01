Скандал со сбором денег от имени жильцов стал уголовным делом с мизерным ущербом. «Фонтанка» насчитала в 10 тысяч раз больше

Постановление о возбуждении уголовного дела датировано еще 27 апреля, однако обнародовано оно было только 1 мая — с утра его активно обсуждают в чате председателей советов домов. Фабула постановления удивляет управдомов. Из нее следует, что ООО «Союз домовых советов» (СДС), которое выступало по договору поверенного жильцов в отношениях с коммерческими арендаторами, могло похитить собранные деньги, сговорившись с председателями, введя в заблуждение жильцов относительно законности своих действий.

Вместе с тем именно председатели первыми стали бить в набат по поводу возможных хищений денег жильцов. А каким образом дознаватели признали ущерб именно за ЖКС № 2 Петроградского района, а не за самими жильцами, управдомы пока понять не могут. Уголовное дело было возбуждено хронологически сразу после выхода статьи «Фонтанки» о пропаже миллионов, собранных от имени жильцов компанией СДС. В ней раскрывалась схема сбора денег за размещение рекламных конструкций на стенах жилых домов, а также за коммерческое использование другого общедомового имущества. Связаться с руководством пока не ликвидированной, но уже прекратившей работу в своем прежнем офисе компании редакции тогда не удалось.