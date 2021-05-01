Чиновница с Камчатки, писавшая про сброд и токсичное окружение, уволилась

Министр туризма Камчатки Наталия Максименко ушла в отставку. По информации «Камчатки-Информ» от 1 мая, чиновница ушла в отпуск с последующим увольнением.
Максименко заняла пост министра туризма летом 2020 года по решению губернатора Камчатки Владимира Солодова. Максименко — суперфиналистка всероссийского конкурса «Лидеры России».
В январе 2021 года Максименко написала в Instagram пост про «токсичное окружение» и «прочий сброд». В августе она получила выговор от губернатора из-за коррупционного скандала в подведомственном ей Камчатском туристском информационном центре.
Новым министром по туризму стал руководитель «КВЦ-Инвест» Владимир Солодов.