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Чиновница с Камчатки, писавшая про сброд и токсичное окружение, уволилась

Министр туризма Камчатки Наталия Максименко ушла в отставку. По информации «Камчатки-Информ» от 1 мая, чиновница ушла в отпуск с последующим увольнением.

Максименко заняла пост министра туризма летом 2020 года по решению губернатора Камчатки Владимира Солодова. Максименко — суперфиналистка всероссийского конкурса «Лидеры России».

В январе 2021 года Максименко написала в Instagram пост про «токсичное окружение» и «прочий сброд». В августе она получила выговор от губернатора из-за коррупционного скандала в подведомственном ей Камчатском туристском информационном центре.

Новым министром по туризму стал руководитель «КВЦ-Инвест» Владимир Солодов.

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Комментарии (9)

261215271
Дык кого она имела в виду? У себя на работе сотрудников?
***_555
Такие вот лидеры современной России. Пардон, суперлидеры.
Ukumari
Губернатор Камчтки - Владимир Солодов и новым министром туризма стал Владимир Солодов - это как?
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