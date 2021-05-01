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Петербург начинает майские праздники с солнца. Гребень антициклона защищает город от туч

В Петербурге ожидается солнечный и тёплый уик-энд

Ясное утро первого мая в Северной столице обещает прекрасный солнечный день. Из прогнозов исчезли снег и накрапывающий дождь, но ночами по-прежнему холодно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу существенных осадков не ждут. Ночью температура опускалась до нуля, к обеду обещают 7–9 градусов тепла, умеренный западный ветер. Атмосферное давление будет расти, но останется в пределах нормы.

В воскресенье картина почти такая же: ночью чуть прохладнее, днём на градус теплее.

Синоптическую ситуацию в нашем регионе 1 мая определяет гребень антициклона, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Усиливаясь с запада, он не позволит облакам достичь стадии выпадения дождей, однако температурный фон при этом останется заметно ниже климатической нормы», — отмечает он.

Согласно прогнозам «ФОБОСА», в субботу в Петербурге может потеплеть и до 10 градусов.

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Комментарии (3)

Djnyana
Тот, кто это написал, очевидно - соврал, таких туч я ни разу ещё не видел над собой! )
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Лично я замерз ночью, пришлось второе одеяло достать. Да, я теплолюбивый, хочу теплое море и лето 24/7, а не вот это вот всё.
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