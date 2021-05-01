Петербург начинает майские праздники с солнца. Гребень антициклона защищает город от туч

Ясное утро первого мая в Северной столице обещает прекрасный солнечный день. Из прогнозов исчезли снег и накрапывающий дождь, но ночами по-прежнему холодно.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу существенных осадков не ждут. Ночью температура опускалась до нуля, к обеду обещают 7–9 градусов тепла, умеренный западный ветер. Атмосферное давление будет расти, но останется в пределах нормы.
В воскресенье картина почти такая же: ночью чуть прохладнее, днём на градус теплее.
Синоптическую ситуацию в нашем регионе 1 мая определяет гребень антициклона, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Усиливаясь с запада, он не позволит облакам достичь стадии выпадения дождей, однако температурный фон при этом останется заметно ниже климатической нормы», — отмечает он.
Согласно прогнозам «ФОБОСА», в субботу в Петербурге может потеплеть и до 10 градусов.