Петербург начинает майские праздники с солнца. Гребень антициклона защищает город от туч

Ясное утро первого мая в Северной столице обещает прекрасный солнечный день. Из прогнозов исчезли снег и накрапывающий дождь, но ночами по-прежнему холодно.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу существенных осадков не ждут. Ночью температура опускалась до нуля, к обеду обещают 7–9 градусов тепла, умеренный западный ветер. Атмосферное давление будет расти, но останется в пределах нормы.

В воскресенье картина почти такая же: ночью чуть прохладнее, днём на градус теплее.