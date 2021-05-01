Спасите сердце малыша. Трёхмесячному мальчику нужна дорогая операция

«Мой сын родился с одним из самых тяжёлых пороков сердца — у него нет левого желудочка, только правый. То есть фактически у Давида всего половинка сердца, и эта половинка работает с огромной перегрузкой. Чтобы спасти сыну жизнь, сразу после рождения его перевезли на реанимационном автомобиле из Ярославской области в Москву, в кардиоцентр, и там экстренно прооперировали.

Основное лечение планировали провести, когда ребёнку исполнится три месяца. Сейчас пришло это время. Однако на консилиуме мне сказали, что лечение лучше продолжить в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург), так как риск операции слишком высокий, а у петербургских врачей огромный опыт в коррекции таких сложных пороков и дальнейшем послеоперационном выхаживании. По результатам заочной консультации кардиохирурги подтвердили, что смогут помочь Давиду.

С сожалением я узнала, что региональных квот в этой больнице на этот год уже нет. А ждать сын не может, с каждым днём у него нарастает сердечная недостаточность. Прошу, помогите! В семье двое детей, работает только муж. Нам не по силам собрать нужные на оплату операции средства». Мария Ганаева, Ярославская область.

Анна Яковлева, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):