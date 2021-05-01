Спасите сердце малыша. Трёхмесячному мальчику нужна дорогая операция

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Давид Ганаев, 3 месяца.
Тяжёлый врожденный порок сердца.
Спасёт операция. Стоимость — 2 101 023 руб.
«Мой сын родился с одним из самых тяжёлых пороков сердца — у него нет левого желудочка, только правый. То есть фактически у Давида всего половинка сердца, и эта половинка работает с огромной перегрузкой. Чтобы спасти сыну жизнь, сразу после рождения его перевезли на реанимационном автомобиле из Ярославской области в Москву, в кардиоцентр, и там экстренно прооперировали.
Основное лечение планировали провести, когда ребёнку исполнится три месяца. Сейчас пришло это время. Однако на консилиуме мне сказали, что лечение лучше продолжить в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург), так как риск операции слишком высокий, а у петербургских врачей огромный опыт в коррекции таких сложных пороков и дальнейшем послеоперационном выхаживании. По результатам заочной консультации кардиохирурги подтвердили, что смогут помочь Давиду.
С сожалением я узнала, что региональных квот в этой больнице на этот год уже нет. А ждать сын не может, с каждым днём у него нарастает сердечная недостаточность. Прошу, помогите! В семье двое детей, работает только муж. Нам не по силам собрать нужные на оплату операции средства». Мария Ганаева, Ярославская область.
Анна Яковлева, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):
«Давиду необходимо дополнительное обследование и последующее кардиохирургическое лечение. Объём вмешательства будет определён после обследования — операция Норвуда или радикальная двухжелудочковая коррекция».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».