По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: дорога на Турухтанные острова, дом 24, корпус 5 поступило в 23.41.
Прибывшие на место происшествия пожарные застали горящую кровлю одноэтажного здания на площади в 200 квадратных метров. Пламя также перекинулось на расположенные рядом автомобильные покрышки.
В полночь ранг пожара повысили до №1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.
Согласно данным открытых источников, по указанному адресу располагаются две компании, специализирующиеся на цветмете, а также кафе и шиномонтаж.
О столбе дыма, который поднялся над Кировским районом Петербурга, также сообщают читатели «Фонтанки». Его фотографии начали поступать в редакцию издания после полуночи.