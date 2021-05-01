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Пожар по повышенному номеру тушат на юго-западе Петербурга. Дым от него горожане наблюдают из окон своих домов

В Кировском районе Петербурга тушат пожар по повышенному номеру сложности

Пожарные пытаются справиться с огнём, охватившим одноэтажное здание в Кировском районе Петербурга ночью 1 мая. Об этом сообщает городское управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: дорога на Турухтанные острова, дом 24, корпус 5 поступило в 23.41.

Прибывшие на место происшествия пожарные застали горящую кровлю одноэтажного здания на площади в 200 квадратных метров. Пламя также перекинулось на расположенные рядом автомобильные покрышки.

В полночь ранг пожара повысили до №1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу располагаются две компании, специализирующиеся на цветмете, а также кафе и шиномонтаж.

О столбе дыма, который поднялся над Кировским районом Петербурга, также сообщают читатели «Фонтанки». Его фотографии начали поступать в редакцию издания после полуночи.

Фото: читатель« Фонтанки» Евгения
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Фото: читатель« Фонтанки» Евгения

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