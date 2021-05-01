По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: дорога на Турухтанные острова, дом 24, корпус 5 поступило в 23.41.



Прибывшие на место происшествия пожарные застали горящую кровлю одноэтажного здания на площади в 200 квадратных метров. Пламя также перекинулось на расположенные рядом автомобильные покрышки.



В полночь ранг пожара повысили до №1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.