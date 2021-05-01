Не тормози! Как не застрять в пробке на майские

Главный совет для тех, кто будет выбираться на выходных на природу — не суйтесь на КАД на востоке и юге. Если без него совсем никак, делайте это с умом. Серьезные ограничения движения запланированы на участках от Рябовского шоссе до пр. Культуры и от Дачного проспекта к Красносельскому шоссе. Не надо быть экспертом в области организации транспортных потоков, чтобы догадаться, что движение в одну полосу даже на одном участке будет тормозить все кольцо за много километров до точки начала ограничений. Так что КАД, по возможности, при выезде из города, особенно в часы пик, там надо будет пересекать поперек.



Что касается основных трасс для выезда из Петербурга, проблемы будут сосредоточены на Приморском шоссе — там в районе Лахта Центра обустраивают развязку. Если не повезет, можно встрять, но вряд ли это будет надолго. Следующая проблема на этом направлении — в Лисьем носу. Там ремонтируют путепровод, это на все праздничные дни и даже дольше. Периодически для движения будут оставлять то одну, то две полосы в каждую строну. Объехать «огородами» там никак не получится — только если заранее спланировать поездку через ЗСД (или бесплатно по Парашютной улице) до КАД и там уже с ветерком.

Для тех, кто давно не ездил в строну Финляндии, напоминаем: «Скандинавия» в жестком ремонте. От Огоньков придется ехать очень медленно до поворота на Рощино. Там вас ждет сюрприз — светофор. Он настроен больше пропускать «Скандинавию», чем дорогу Первомайское-Рощино, но в часы пик все равно собирает свой пробочный урожай вполне успешно.

Никаких особых неприятностей на Выборгском, «Среднем» и «Нижнем» шоссе ГАТИ пока не предрекает. Но очевидно, что на самом популярном курортном направлении утром «туда» и вечером «обратно» там будет так себе.



Относительно спокойно должно быть на «Сортавале» - по крайней мере, до того участка, где ведутся активные работы — уже ближе к границе с Карелией. Ну и периодически по трассе проводятся небольшие ремонтные работы. Однако общая обстановка по утрам и вечерам в районе развязки у «Икеи» всегда нервная. Совсем без потерь времени в «горячие часы» там вряд ли удастся проскочить.

Выезд по Токсовской дороге также не грозит чем-то более серьезным, чем обычные пробки в районе Новодевяткино.

Выезд по Рябовскому шоссе на Дорогу Жизни, несомненно будет испытывать влияние большого ремонта на КАД. О каких-то специальных ограничениях там информации пока нет.

А вот Колтушского шоссе стоит опасаться. Там дан старт большим работам по расширению дороги. Пока что областные власти сообщают только о переустройстве инженерных сетей, обернутся ли они ограничениями - данных нет.

На Мурманской трассе на майские анонсированы ограничения движения перед Разметелево (уже привычные тем, кто там часто ездит). То, есть уже через 5-6 километров от развязки с КАД можно ожидать уплотнения на довольно длинном отрезке.



Тем, кто поедет вдоль Невы на Новосаратовку надо иметь в виду ограничение движения на Октябрьской набережной за Володарским мостом (примерно на полпути к Вантовому мосту). Далее особых препятствий быть не должно. По другую сторону Невы за Саперным на перекрестке с Вознесенским шоссе и в окрестностях с 3 мая запланировано начало больших и долгих дорожных работ. Впрочем, варианты объезда «огородами» по Саперному там есть.

Самая главная проблема на этих майских будет на «старом» Московском шоссе — М-10. У Ям-Ижоры строят путепровод, далее на подъездах к Тосно снимают верхний слой асфальта и еще дальше — уже перед границей с Новгородской областью опять ремонт. Хорошо, что все это можно теперь объехать по красивой и быстрой М-11. Совет тем, кто поедет там в первый раз — прочитайте заранее, как устроена оплата. С первого раза там не так-то просто понять.

На Пулковском шоссе уже перед самым Волхонским — ремонт. Но участок ограничений не очень большой, возможно, если набраться хорошего настроения, его можно будет даже не заметить.



А вот игнорировать проблемы на Таллинском шоссе не удастся даже самому большому оптимисту. Там и не доезжая до КАДа проблемы — в Старо-Паново, и из-за ремонта на кольцевой будет бардак, и в Красном Селе надо будет сбрасывать скорость, ну а уж после Красного Села все совсем «хорошо». Далеко за Кипень — на длинных 23 километра там долгий и непростой ремонт. Не то, чтобы совсем не проехать, но нервов там попортить вполне можно, особенно если ехать в самый «час пик». Сама по себе трасса не сужается, все основные работы по краям. Но опытный автомобилист понимает, что ограничение движения на федеральной трассе — это всегда не к добру, к тому же бесконечные самосвалы, ну и плюс в какой момент рабочие решат остановить движение для пропуска какого-нибудь бульдозера — не угадаешь. В принципе, все это счастье можно объезжать от Красного Села через Ропшу и Красный Бор, но делать это стоит только из этнографического интереса - вряд ли это сильно сэкономит вам время.

Ну и, замыкая круг, скажем о направлении в сторону Соснового Бора. Никаких долговременных ограничений там на майские на запланировано, однако старожилы рассказывают, что от Бронки до Большой Ижоры сейчас периодически материализуются борцы с ямочным ремонтом, ограничивающие движение по одной из полос. Плюс за Большой Ижорой и в Лебяжьем железнодорожные пути. Они не используются, но состояние переездов крайне плачевное. Обладатели «хрустальных подвесок» там сильно замедляются, тормозя весь поток.

