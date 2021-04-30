Росгидромет приступил к разработке прогнозов погоды на основе информации с нового российского спутника «Арктика-М». Об этом 30 апреля в своем телеграм-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



«Изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом открывают новые возможности при решении метеорологических задач. До запуска КА «Арктика-М» динамические процессы в этой области земного шара и с такой периодичностью никто не получал — мы первые», — подчеркнул Рогозин.

