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Российский спутник заснял зарождение вихрей над Арктикой

Рогозин: Росгидромет разрабатывает прогнозы погоды на основе информации с нового спутника «Арктика-М»

Росгидромет приступил к разработке прогнозов погоды на основе информации с нового российского спутника «Арктика-М». Об этом 30 апреля в своем телеграм-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом открывают новые возможности при решении метеорологических задач. До запуска КА «Арктика-М» динамические процессы в этой области земного шара и с такой периодичностью никто не получал — мы первые», — подчеркнул Рогозин.

Он также опубликовал фотографии со спутника, на которых можно увидеть зарождение вихрей над северным полушарием.

Фото: t.me/rogozin_do
Фото: t.me/rogozin_do
Фото: t.me/rogozin_do
Фото: t.me/rogozin_do
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Рогозин добавил, что «Арктика-М» является «уникальным инструментом для наблюдения за крупными пожарами». Каждые 15 минут со спутника можно получать изображения и таким образом контролировать интенсивность и направление распространения возгорания.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
деньги Народа на картинки транжирятся! когда Масло подорожало подсолнечное!
Nationalverrater_2
а КИТАЙСКАЯ ( sic ! ) станция с КИТАЙСКИМ марсоходом подетает к МАРСУ !. Димасик, очнись, ты обоххххся ! Сбацай победную частушку под хохлому !
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