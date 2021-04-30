Росгидромет приступил к разработке прогнозов погоды на основе информации с нового российского спутника «Арктика-М». Об этом 30 апреля в своем телеграм-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом открывают новые возможности при решении метеорологических задач. До запуска КА «Арктика-М» динамические процессы в этой области земного шара и с такой периодичностью никто не получал — мы первые», — подчеркнул Рогозин.
Он также опубликовал фотографии со спутника, на которых можно увидеть зарождение вихрей над северным полушарием.
Рогозин добавил, что «Арктика-М» является «уникальным инструментом для наблюдения за крупными пожарами». Каждые 15 минут со спутника можно получать изображения и таким образом контролировать интенсивность и направление распространения возгорания.