Семеро революционеров–сапатистов собираются пересечь Атлантический океан на лодке и устроить «вторжение» в Испанию в память о 500-летии завоевания Мексики. Как пишет Tjournal 30 апреля, в экспедиции принимают участие семь человек: четыре женщины, два мужчины и одна транс-женщина.

Сапатистскую армию национального освобождения (САНО, сапатисты) создали в 1980-х годах в южных штатах Мексики индейцы майя, которые выступают за автономию и находятся в состоянии холодной войны с официальным правительством страны. Прибыть в Испанию они надеются к 13 августа — дата взятия столицы ацтеков Теночтитлана испанскими конкистадорами. Свое путешествие сапатисты называют «маршрутом Иш-Челя» в честь богини плодородия и радуги в мифологии майя.



«Не для того, чтобы угрожать, упрекать, оскорблять или требовать. Мы скажем народу Испании две простые вещи. Первое — они нас не покорили. Мы продолжаем сопротивляться и бунтовать. Второе — они не должны просить прощения», — говорится в их воззвании, опубликованном на 41 языке, в том числе русском.