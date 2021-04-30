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Путин отменил «день тишины» при многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предвыборная агитация должна заканчиваться в 00.00 первого дня выборов в случае многодневного голосования. Соответствующий документ опубликован 30 апреля на официальном портале правовой информации.

Документ фактически отменяет день тишины в день перед выборами. Помимо этого, в законе указано, что в случае обжалования решения избиркома об отказе в регистрации кандидата иск по этому поводу можно подать в суд в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения. Раньше срок оспаривания отсчитывали от дня вынесения первоначального решения, из-за чего гражданин мог не успеть обратиться в суд. На это в марте прошлого года указал Конституционный суд.

«Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо сведений… или не отвечающих требованиям к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо документов», если избирком об этих недостатках кандидата не предупредил заранее, также подчеркивается в новом законе. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

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Комментарии (7)

Foxit
В заголовке Путин, а комментов мало. Что с вами господа старпёры?
Константа
Давно пора ужо просто выдавать бюллетени с галочкой в нужном месте: получил, расписался в амбарной книге и торжественно в урну бросил, вот и морочиться с подсчетом голосов незачем
parsec
какие выборы??? !
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