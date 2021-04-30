«Он предприниматель, у него здесь шашлычная». Адвокат «смотрящего по Коми» прокомментировал претензии к нему

«Ранее задержанный житель Сыктывкара 1970 года рождения, так называемый смотрящий по Республике Коми, арестован на два месяца», — заявили в пресс-службе республиканского главка. Абдурагимова обвиняют по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»).

Сыктывкарский городской суд арестовал Гейдара Абдурагимова по обвинению в «занятии высшего положения в преступной иерархии» и вымогательстве. Об этом 30 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Коми.

По версии следствия, Абдурагимов якобы «публично заявлял о своем положении в преступной иерархии», а также «осуществлял соответствующие своему статусу функции» с февраля 2017-го по апрель 2021-го, когда его задержали.



Адвокат арестованного Иван Кайпак сказал ТАССу, что защита обжалует решение суда. «Абдурагимов — предприниматель, у него здесь шашлычная. Не судим, не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, гражданин РФ, ребенок у него есть. Ему предъявлена дополнительная статья, некий потерпевший, бывший осужденный заявил, что Абдурагимов два раза с ним встречался в 2019 году и требовал с него 1,2 млн рублей, которые якобы осужденные переводили на счета этого потерпевшего якобы на воровской общак. На наш взгляд, доказательств нет, будем обжаловать», — заявил изданию защитник.



Следствие считает, что Абдурагимов якобы действовал от имени вора в законе Юрия Пичугина, задержанного также в Коми в феврале 2017-го. В Верховном суде Коми продолжается судебное следствие по делу Пичугина и 18 членов его банды, все они находятся под стражей. Среди обвинений, помимо организации и участия в преступном сообществе, убийства, похищение человека, незаконный оборот оружия, вымогательство и мошенничество.

