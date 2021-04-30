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В России смертность выросла более чем на четверть. Росстат раскрыл данные за март

Смертность за первые три месяца 2021 года в России выросла на четверть

Росстат раскрыл данные о «естественном движении населения» в марте 2021 года. Информация опубликована 30 апреля на сайте ведомства.

Всего за прошлый месяц умерли 191 тыс. 320 человек, из них 18 тыс. 858 смертей были связаны с коронавирусом. Это на 25,3% больше, чем за март 2020 года (152 тыс. 740 человек). Росстат подразделяет смерти, связанные с COVID-19, на несколько типов. Непосредственно от коронавируса умерли 15 тыс. 3 человека, еще 2 454 могли умереть от него, но выяснение этого «требует дополнительных исследований». 1 401 случай — это умершие от другого заболевания, спровоцированного коронавирусом. 4 857 человек умерли с положительным тестом на коронавирус, но не от этой инфекции.

В целом за первые три месяца 2021-го скончались 583 тыс. человек. Это на 26,9% больше показателя прошлого года. Из них для 51 тыс. 305 человек основной причиной смерти явился COVID-19.

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Комментарии (10)

guess
Ничего не изменилось. Сердечно-сосудистые заболевания, за ними онкология. Вот главные убийцы россиян. Ковида с его 10% от общего числа смертей никогда не догнать инсульты с инфарктами, которые по сути практически никак даже пытаются предотвращать в этой стране. Продолжайте хавать пальму, дорогие россияне! И не забудьте включить телевизор, где вам грамотно внушат, что во всем виноват ковид.
AndrewBarsik
Ещё несколько лет "неизменности курса" и выжившие позавидуют умершим.
dragvs
Россия одна из наиболее пострадавших стран от COVID по факту оказалась в расчете на 100 тыс населения. Причем правильно считать общую смертность, т.к. все эти "меры" против COVID тоже сами по себе увеличивают смертность.
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