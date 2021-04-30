В России смертность выросла более чем на четверть. Росстат раскрыл данные за март

Всего за прошлый месяц умерли 191 тыс. 320 человек, из них 18 тыс. 858 смертей были связаны с коронавирусом. Это на 25,3% больше, чем за март 2020 года (152 тыс. 740 человек). Росстат подразделяет смерти, связанные с COVID-19, на несколько типов. Непосредственно от коронавируса умерли 15 тыс. 3 человека, еще 2 454 могли умереть от него, но выяснение этого «требует дополнительных исследований». 1 401 случай — это умершие от другого заболевания, спровоцированного коронавирусом. 4 857 человек умерли с положительным тестом на коронавирус, но не от этой инфекции.
В целом за первые три месяца 2021-го скончались 583 тыс. человек. Это на 26,9% больше показателя прошлого года. Из них для 51 тыс. 305 человек основной причиной смерти явился COVID-19.