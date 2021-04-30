Глава Роспотребнадзора: В России идет распространение британского и южноафриканского штаммов коронавируса

Специалисты выявили в России более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса и около 20 — южноафриканским. Об этом 30 апреля сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«На сегодняшний день есть распространение, и есть завозы», — добавила она. При этом в целом эпидемиологическую ситуацию в стране глава Роспотребнадзора считает «стабильной». «Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — подчеркнула Попова.

