Глава Роспотребнадзора: В России идет распространение британского и южноафриканского штаммов коронавируса

Специалисты выявили в России более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса и около 20 — южноафриканским. Об этом 30 апреля сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день есть распространение, и есть завозы», — добавила она. При этом в целом эпидемиологическую ситуацию в стране глава Роспотребнадзора считает «стабильной». «Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — подчеркнула Попова.
По ее словам, ситуация не должна ухудшиться и после длинных майских выходных, если все граждане будут соблюдать меры профилактики.
«Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — подытожила глава Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).