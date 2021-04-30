МРОТ поднимут два раза. Минимальная зарплата в Петербурге поэтапно вырастет на 3,4%

В Петербурге подписано региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Как сообщает 30 апреля пресс-служба Смольного, подписи под документом поставили губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.



С 1 мая 2021 года минимальная зарплата составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19 650 рублей в месяц. Для сравнения, в 2020 году она достигла 19 000 руб. На всех городских предприятиях независимо от организационно-правовых форм и видов собственности (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже указанной суммы.

