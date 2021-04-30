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МРОТ поднимут два раза. Минимальная зарплата в Петербурге поэтапно вырастет на 3,4%

Минимальная зарплата в Петербурге в 2021 году поднимется до 19 650 тысяч рублей

В Петербурге подписано региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Как сообщает 30 апреля пресс-служба Смольного, подписи под документом поставили губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.

С 1 мая 2021 года минимальная зарплата составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19 650 рублей в месяц. Для сравнения, в 2020 году она достигла 19 000 руб. На всех городских предприятиях независимо от организационно-правовых форм и видов собственности (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже указанной суммы.

Петербургский МРОТ превысит установленный в городе на 2021 год прожиточный минимум более чем на 32%. Кроме того, он будет больше на 33,4% минимального размера оплаты труда в Российской Федерации (с 1 января 2021 года он установлен в размере 12 792 рубля в месяц).

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что профсоюзы и работодатели не могут договориться об индексации минимального размера оплаты труда в регионе. Смольный, который не стал форсировать повышение МРОТ, заслужил упрек в сговоре с акулами капитализма и ущемлении интересов рабочего класса.

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Комментарии (6)

260551481
Цены на 30-50%, а зарплата на 3,4.., вот она истинная забота.
Danik
Они хоть на цены смотрят!? Цены скакнули на 20-30 процентов, а эти все душаться от жадности!
SNOW
Выборы на носу.
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