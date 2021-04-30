Мошенничество со скидкой. Суд отправил в колонию петербуржца, который обещал «мягкий» приговор для владельца бутиков Зарубина

В Петербурге огласили приговор в отношении Ивана Баранова, который пытался заработать на бизнесмене, попавшем под уголовную статью. Об этом 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Баранов признан виновным в том, что с конца ноября 2018-го по апрель 2019 года пытался похитить денежные средства у ближнего окружения владельца бутиков Дмитрия Зарубина. Последний на тот момент был фигурантом уголовного дела, возбуждённого по 210-й статье УК РФ (организация преступного сообщества).



Как удалось установить, мошенник предложил родственникам предпринимателя сделку — смягчение приговора за круглую сумму. Им он заявил, что без денег Зарубин получит 18 лет лишения свободы с полным возмещением ущерба. За 2 млн долларов США ему назначат 7 лет, а за 4 млн долларов США — условное наказание.

В конце сентября 2019 года между ним и второй стороной была достигнута договорённость о передаче 2 млн долларов. Однако родственники Зарубина заподозрили Баранова в обмане и обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Дальнейшее взаимодействие между ними происходило в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Так, в начале октября участники сделки ещё раз подтвердили её конечную сумму. Спустя несколько дней состоялся суд. Предпринимателя оправдали по 210-й статье УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, признав за ним право на реабилитацию, но приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима по двум эпизодам, предусмотренным 194-й статьёй УК РФ (неуплата таможенных платежей).

