Мошенничество со скидкой. Суд отправил в колонию петербуржца, который обещал «мягкий» приговор для владельца бутиков Зарубина

В Петербурге огласили приговор в отношении Ивана Баранова, который пытался заработать на бизнесмене, попавшем под уголовную статью. Об этом 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Баранов признан виновным в том, что с конца ноября 2018-го по апрель 2019 года пытался похитить денежные средства у ближнего окружения владельца бутиков Дмитрия Зарубина. Последний на тот момент был фигурантом уголовного дела, возбуждённого по 210-й статье УК РФ (организация преступного сообщества).
Как удалось установить, мошенник предложил родственникам предпринимателя сделку — смягчение приговора за круглую сумму. Им он заявил, что без денег Зарубин получит 18 лет лишения свободы с полным возмещением ущерба. За 2 млн долларов США ему назначат 7 лет, а за 4 млн долларов США — условное наказание.
В конце сентября 2019 года между ним и второй стороной была достигнута договорённость о передаче 2 млн долларов. Однако родственники Зарубина заподозрили Баранова в обмане и обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Дальнейшее взаимодействие между ними происходило в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
Так, в начале октября участники сделки ещё раз подтвердили её конечную сумму. Спустя несколько дней состоялся суд. Предпринимателя оправдали по 210-й статье УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, признав за ним право на реабилитацию, но приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима по двум эпизодам, предусмотренным 194-й статьёй УК РФ (неуплата таможенных платежей).
Тогда мошенник сделал «скидку», снизив сумму до 1,5 млн $. Предполагалось, что сначала он получит 200 тысяч долларов США. Муляж забрал его посредник, который затем скрылся. Баранова после этого задержали.
«Таким образом, он, не имея никакой возможности повлиять на приговор, совершил покушение на хищение 1 500 000 долларов США, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору», — заключили в пресс-службе судов Петербурга.
Дзержинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело, возбуждённое в отношении его предполагаемого сообщника, выделено в отдельное производство.
Как ранее писала «Фонтанка», Дмитрий Зарубин владел бутиком Cartier, открытым в 2010 году при участии Деми Мур, а также числился владельцем ООО «Флоренция» — юрлица бутика одежды Stefano Ricci на набережной Мойки. Его арестовали в конце сентября 2015 года. Позже было установлено, что в те годы он занимался незаконным перемещением товаров через границу. Под видом дешевых строительных материалов ввозилась электроника. На товары стоимостью 1,5 млрд рублей не были уплачены таможенные платежи в размере 650 млн рублей. Приговор он заслушал в октябре 2019 года.