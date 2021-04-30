Петербург занял второе место по количеству пользователей электронных библиотек. Женщины читают больше мужчин

Петербург занял почетное второе место после Москвы в рейтинге самых читающих регионов России по количеству пользователей электронных библиотек. Рейтинг составлен на основе обезличенных данных пользователей сервиса «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.
Среди мобильных читателей Северной столицы женщин в два раза больше, чем мужчин. При этом петербуржцы предпочитают все-таки читать книги в электронном виде, а не слушать в аудиоформате. Онлайн-библиотеками в городе на Неве, в основном, пользуются абоненты от 33 до 42 лет. На читателей старше 70 лет приходится всего 4% от общего числа пользователей.
В основном петербуржцы читают любовное фэнтези, современную российскую прозу и детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо и книга №1 среди чтив по самопомощи «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза.
Также мужчины часто читают мировой хит Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», а женщины — бестселлер Джона Стрелеки, переведенный на 30 языков мира — «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь».
Востребованными в электронных библиотеках стали книги современных фантастов Елены Звездной и Андрея Васильева, а также писателя, япониста, литературоведа Бориса Акунина.
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