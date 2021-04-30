Петербург занял второе место по количеству пользователей электронных библиотек. Женщины читают больше мужчин

Петербург занял почетное второе место после Москвы в рейтинге самых читающих регионов России по количеству пользователей электронных библиотек. Рейтинг составлен на основе обезличенных данных пользователей сервиса «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.



Среди мобильных читателей Северной столицы женщин в два раза больше, чем мужчин. При этом петербуржцы предпочитают все-таки читать книги в электронном виде, а не слушать в аудиоформате. Онлайн-библиотеками в городе на Неве, в основном, пользуются абоненты от 33 до 42 лет. На читателей старше 70 лет приходится всего 4% от общего числа пользователей.