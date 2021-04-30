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Звезда «Папиных дочек» сообщила, что ждет первенца от Авербуха

Лиза Арзамасова, которая прославилась ролью самой умной дочери в сериале «Папины дочки» Галины Сергеевны, ждет первого ребенка от хореографа и продюсера Ильи Авербуха. Об этом 26-летняя актриса рассказала 30 апреля в Instagram.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга», — написала Арзамасова.

Пост она сопроводила видео, в котором Авербух обнимает жену за живот и пара желает подписчикам хорошего дня и новостей. В ролике актриса в облегающем свитере. Силуэт дает понять, что она в положении.

Под постом пару уже поздравили различные артисты: Сати Казанова, Регина Тодоренко, Зара, а также бывшая коллега Арзамасовой по популярному телесериалу, которая сыграла дочку Женю, Дарья Мельникова.

Призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, 47-летний Авербух женился на молодой актрисе в декабре прошлого года. Для спортсмена это уже второй брак. От первого у него есть 17-летний сын Мартин.

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Комментарии (1)

260650801
Эх, Лиза... Пошла за старого еврея...
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