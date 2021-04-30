Лиза Арзамасова, которая прославилась ролью самой умной дочери в сериале «Папины дочки» Галины Сергеевны, ждет первого ребенка от хореографа и продюсера Ильи Авербуха. Об этом 26-летняя актриса рассказала 30 апреля в Instagram.



«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга», — написала Арзамасова.



Пост она сопроводила видео, в котором Авербух обнимает жену за живот и пара желает подписчикам хорошего дня и новостей. В ролике актриса в облегающем свитере. Силуэт дает понять, что она в положении.