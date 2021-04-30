Стоит ли «линчевать коррупционеров». Красноярские журналисты рассказали о «политической» анкете для призывников, в Минобороны о ней узнали из СМИ

Анкету с вопросами о митингах, выборах и «линчевании коррупционеров» якобы раздали призывникам в Красноярске. Об этом сообщает местное издание «Тайга.инфо» 30 апреля.



По данным журналистов, психологическое тестирование проводили в военкомате по Советскому и Центральному районам Красноярска. Анкету с более чем 40 вопросами предложили заполнить совершеннолетнему призывнику.



«Считаете ли вы, что выборами в России ничего не решить?», «Считаете ли вы, что коррупционеров в органах власти нужно не судить, а линчевать?», «Распространяли ли вы когда-либо призывы к выходу на массовые акции протеста?», «Вы посещаете анонимные сети?», «Если митинг из мирного перейдет в разряд агрессивного, останетесь ли вы в рядах митингующих?» — приводит издание примеры вопросов.

