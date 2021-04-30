В Кремле заявили, что не будут реагировать на «мужской разговор» главы Коми с депутатом, которого матом позвали «выйти разобраться»

Накануне Михайлов выложил аудиозапись, на которой, как утверждает депутат, Владимир Уйба сначала спрашивает: «Кого ты трусом назвал, конь?» — а потом предлагает выйти разобраться и усиливает свою речь нецензурной лексикой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут оценивать конфликт между депутатом Госсовета Коми от КПРФ Олегом Михайловым и главой региона Владимиром Уйбой. Беседу с использованием нецензурной лексики Песков назвал «мужским разговором», который не надо записывать на диктофон.

«Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре... Ну, не надо депутату записывать просто <...> мужской разговор... Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что <...> не будет никаких оскорблений публичных», — заявил пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости).



Отметим, Олег Михайлов отнесся к «мужскому разговору» серьезно и сказал, что подготовил обращение в правоохранительные органы по этому поводу. При этом глава пресс-службы губернатора Коми Евгений Ракин подтвердил РБК факт подобной беседы.



«Вчера состоялся ежегодный доклад главы республики Коми перед региональным госсоветом. По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича [Уйбы]. Разумеется, молчать не значит стерпеть. Поэтому вполне ожидаемо, что уже за пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает. Впрочем, реакция и поведение Олега Алексеевича вполне ожидаемы — конечно же, он отказался отвечать за свои слова, более того, повел себя подло, тайком, исподтишка записал разговор и, испугавшись, быстро ретировался», — заявил Ракин.

