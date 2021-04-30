Неплотно закрытый канализационный колодец в Уфе «проглотил» трехлетнего ребенка. Пока мама девочки отвлеклась, она наступила на крышку люка и провалилась в канализацию. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.
Как сообщает 30 апреля Ufa1, ЧП случилось накануне, на улице Просвещения в столице Башкирии, когда мама с дочкой возвращались из магазина. Родительница шла чуть впереди и не заметила, как дочь отправилась в канализацию.
В прокуратуре изданию уточнили, и на записи это видно, что ребенка практически моментально помогли достать прохожие. Травм она не получила.
Ответственным за колодец из Фонда развития жилищного строительства Башкирии предписали закрепить люк и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Два года назад аналогичный случай произошёл в Татарстане. Маленький ребенок с головой провалился в канализационный люк. Но его успела спасти мама, которая за секунды оттащила крышку и «нырнула» следом за ним. Инцидент также попал на видео.