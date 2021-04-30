Неплотно закрытый канализационный колодец в Уфе «проглотил» трехлетнего ребенка. Пока мама девочки отвлеклась, она наступила на крышку люка и провалилась в канализацию. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.



Как сообщает 30 апреля Ufa1, ЧП случилось накануне, на улице Просвещения в столице Башкирии, когда мама с дочкой возвращались из магазина. Родительница шла чуть впереди и не заметила, как дочь отправилась в канализацию.