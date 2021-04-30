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Падение ребенка в канализационный люк в Уфе попало на видео

Неплотно закрытый канализационный колодец в Уфе «проглотил» трехлетнего ребенка. Пока мама девочки отвлеклась, она наступила на крышку люка и провалилась в канализацию. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Как сообщает 30 апреля Ufa1, ЧП случилось накануне, на улице Просвещения в столице Башкирии, когда мама с дочкой возвращались из магазина. Родительница шла чуть впереди и не заметила, как дочь отправилась в канализацию.

В прокуратуре изданию уточнили, и на записи это видно, что ребенка практически моментально помогли достать прохожие. Травм она не получила.

Ответственным за колодец из Фонда развития жилищного строительства Башкирии предписали закрепить люк и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Два года назад аналогичный случай произошёл в Татарстане. Маленький ребенок с головой провалился в канализационный люк. Но его успела спасти мама, которая за секунды оттащила крышку и «нырнула» следом за ним. Инцидент также попал на видео.

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Комментарии (2)

264520901
Лучше бы ботоксный кремлекрыс не нападал в Украину и не воровал бы КРЫМ и Донбас, не лез бы к Навальному и в Хабаровский край, не травил бы людей по всему миру - а хоть бы один люк бы закрыл - ну хоть что-то полезное хоть бы сделал!!
Franklin_Delano_Roosevelt
это всё из-за пофигизма - одним пофиг на ответственное отношение к своей работе ( я про люк), другим пофиг на то, что детей надо держать за руку на таких пустырях (я про родителей).
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