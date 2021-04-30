Управление садоводства ответило на запрос «Фонтанки» о соцдачах в «Солнечном-3». Сырость видит, но инвалидам помочь не имеет права

Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга ответило на запрос «Фонтанки» о благоустройстве территории в «Солнечном-3», где блокаднице выдали под аренду дачу буквально на болоте.
Как рассказал «Фонтанке» начальник управления Александр Лях, в ведении которого находится СПб ГУП ДО «Пригородное», владеющее социальными дачами, он знает о ситуации в «Солнечном-3», где из года в год подтапливаются строения. По его словам, для отвода сточных вод необходимо проведение мелиоративных работ на участке, расположенном за границами территории, арендуемой предприятием.
«Пригородное», как заявили в управлении, неоднократно обращалось в администрацию Курортного района, муниципальное образование поселка и комитет по благоустройству «с целью решения проблемы и оказания содействия по вопросу водоотвода». В конце 2017 года предприятие заказало работы по обследованию территории для выявления уклонов местности и определения возможных точек сброса поверхностных и грунтовых вод. Материалы обследования были направлены в АО «Западный скоростной диаметр» и в администрацию Курортного района города.
Летом 2020 года вопрос опять подняли. Было принято решение об осуществлении СПб ГУДСП «Курортное» очистки локальных мест застоя воды от мусора и растительных отходов.
В управлении добавили, что, несмотря на то, что благоустройством занимается «Пригородное», вопрос распределения участков находится в ведении комитета по социальной политике.
«Полномочия по организации современного использования объектов маломобильными группами населения у предприятия отсутствуют. При этом средняя степень износа объектов старого дачного фонда составляет 40–50%», — отметили там.
В соответствии с программой реконструкции государственного дачного фонда 2011–2012 годов в отделении «Солнечное-2» было снесено 300 старых дач для строительства нового дачного фонда круглогодичного пребывания для льготных категорий граждан. В 2014 году в эксплуатацию введена 1-я очередь 1-го этапа строительства (94 объекта).
В настоящее время вопрос строительства следующих очередей новых объектов в отделении «Солнечное-2», как утверждают в управлении, обсуждается профильными исполнительными органами государственной власти.
«При принятии решения о завершении строительства следующих очередей новых объектов, оборудованных необходимыми для инвалидов приспособлениями для доступной среды, а также детскими комплексами и прочей необходимой инфраструктурой, будет продолжено», — уточнили там.
Как рассказывала «Фонтанка», в России действует одна из уникальных программ пользования дачным фондом — льготникам предлагают за небольшие деньги снять домики и оздоровиться. Так, 83-летней Лидии Назаренко, инвалиду второй группы, которая находилась в Ленинграде все 900 дней блокады, предложили пожить буквально на болоте. Домик семью шокировал, но недовольными оказались не только родственники блокадницы. Корреспондент «Фонтанки» съездила в «Солнечное-3» и оценила социальные дачи.