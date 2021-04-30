Управление садоводства ответило на запрос «Фонтанки» о соцдачах в «Солнечном-3». Сырость видит, но инвалидам помочь не имеет права

Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга ответило на запрос «Фонтанки» о благоустройстве территории в «Солнечном-3», где блокаднице выдали под аренду дачу буквально на болоте.

Как рассказал «Фонтанке» начальник управления Александр Лях, в ведении которого находится СПб ГУП ДО «Пригородное», владеющее социальными дачами, он знает о ситуации в «Солнечном-3», где из года в год подтапливаются строения. По его словам, для отвода сточных вод необходимо проведение мелиоративных работ на участке, расположенном за границами территории, арендуемой предприятием.



«Пригородное», как заявили в управлении, неоднократно обращалось в администрацию Курортного района, муниципальное образование поселка и комитет по благоустройству «с целью решения проблемы и оказания содействия по вопросу водоотвода». В конце 2017 года предприятие заказало работы по обследованию территории для выявления уклонов местности и определения возможных точек сброса поверхностных и грунтовых вод. Материалы обследования были направлены в АО «Западный скоростной диаметр» и в администрацию Курортного района города.

Летом 2020 года вопрос опять подняли. Было принято решение об осуществлении СПб ГУДСП «Курортное» очистки локальных мест застоя воды от мусора и растительных отходов.

В управлении добавили, что, несмотря на то, что благоустройством занимается «Пригородное», вопрос распределения участков находится в ведении комитета по социальной политике.

«Полномочия по организации современного использования объектов маломобильными группами населения у предприятия отсутствуют. При этом средняя степень износа объектов старого дачного фонда составляет 40–50%», — отметили там.

